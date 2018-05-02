餵食惹禍：澳景點袋鼠出現搶食行為抓傷遊客北京新浪網 (2018-05-02 15:50)
原標題：餵食惹禍！澳景點袋鼠出現搶食行為 抓傷遊客
中新網5月2日電 據台灣《聯合報》報導，袋鼠外型可愛，許多旅客到訪澳大利亞一定會安排餵食袋鼠行程。但澳大利亞廣播公司（ABC）報導，有些熱門觀光景點的袋鼠因為習慣遊客餵食，開始出現攻擊搶食行為。
澳大利亞觀光接駁巴士司機劉易斯（Shane Lewis）表示：「每天都有人被踢傷或抓傷。有一名女士還因此在臉部眼睛到下巴部位縫了17針。」
許多拜訪悉尼郊外一個多小時車程麥覺理湖（Lake Macquarie）的遊客會用胡蘿蔔吸引袋鼠，藉此和袋鼠們自拍。劉易斯說：「這些袋鼠每周至少會看到2000名觀光客，但他們並不需要2000個胡蘿蔔、香蕉 、麵包、零食餅乾。」
劉易斯說：「我甚至看過有愚蠢遊客餵食它們麥當勞、肯德基、玉米片、燕麥，這些食物可能會引發它們有侵略性舉動。」
過去8個月，劉易斯駕駛觀光巴士時拍下了許多遊客受傷照片。他想藉此教育遊客，不要隨便餵食袋鼠。
根據專家說法，袋鼠有可能因為人類餵食，慢慢失去對人類的恐懼，進而向人類索求不屬於野生自然環境的食物。
澳大利亞爬行動物公園管理員戴利（Andrew Daly）表示，袋鼠為了得到它們偏愛的人類食物，可能會出現踢人、用前爪抓人等攻擊性舉動。
戴利說：「對袋鼠來說，胡蘿蔔的糖分實在太高了。雖然對人類來說很健康，但對袋鼠而言就像在吃巧克力棒。它們很容易因此狼吞虎咽或吃得過飽。」
劉易斯現在已經發起聯署，要求澳大利亞新南韋爾斯省議員佩伯（Greg Piper）協助，在當地設立更多告示牌，提醒遊客不要隨意餵食袋鼠。
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