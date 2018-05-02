特朗普政府擬廢除更嚴排放標準 加州等17州提控告北京新浪網 (2018-05-02 15:45)
原標題：特朗普政府擬廢除更嚴排放標準 加州等17州提控
中新網5月2日電 據美國《世界日報》報導，特朗普政府計劃廢除奧巴馬政府2012年提高汽車廢氣排放標準的規定，美國加州和其他16個州及哥倫比亞特區，1日就此控告特朗普政府。
奧巴馬政府2012年規定，到2025年，每加侖汽油需行駛36英里；但特朗普政府將廢除這項規定，引發訴訟，包括加州等17個州及哥倫比亞特區，1日聯合控告特朗普政府。
奧巴馬政府的規定比現行每加侖汽油行駛的里程標準提高10英里。加州州長布朗表示，汽車排氣的污染對兒童的呼吸系統造成永久傷害，唯一的應對辦法就是減少排放。2012年制定汽車排放標準時，加州和聯邦政府都認為，全國應有統一標準。
但環保署長布魯特要求封殺或延後執行有關排放標準的環保法規，認為奧巴馬政府制定排放標準時，對汽油價格和汽車技術的發展過於樂觀，他說，排放標準傷害了汽車生產商，也傷害了買不起或不想買節油汽車的消費者。
車廠認為，奧巴馬的排放標準將導致汽車成本大增，研發節油新技術將使汽車漲價。
但加州認為，奧巴馬時代的排放標準可以實現，環保署廢除沒有任何依據，違反了聯邦空氣清潔法，與環保署的規定不符。加州是唯一可制定本州島汽車排放標準的州，全國13個州和哥倫比亞特區也採用加州的標準。
與加州一起控告的還有康州、德拉瓦、伊利諾、愛阿華、緬因、馬里蘭、明尼蘇達、新澤西、紐約、俄勒岡、羅得島、佛蒙特、華盛頓、麻州、賓州、維吉尼亞和哥倫比亞特區，他們的檢察長全是民主黨人。
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