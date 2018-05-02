原標題：中多建交天經地義，光明正大， 扯不上什麼誘迫和交易！



【環球網綜合報導】「外交部發言人辦公室」公眾號(xws4_fmprc)消息，在5月2日外交部例行記者會上，有記者問及：台灣方面宣稱，大陸以巨額金援誘迫多米尼加同台「斷交」。請問發言人有何評論？

華春瑩：世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。多米尼加同台灣斷絕所謂「外交關係」、同中華人民共和國建交，完全符合國際法和國際關係準則，符合兩國人民的根本和長遠利益，理所當然，天經地義，光明正大，扯不上什麼誘迫和交易。

中多建交只有一個前提，就是多方承認和恪守一個中國原則。在中多建交聯合公報和多方公開表態中，多米尼加政府申明了這一立場，中多建交水到渠成。我們相信，中多建交必將為兩國各領域友好合作開闢廣闊前景。中多建交再次印證，堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，是人心所向、大勢所趨。