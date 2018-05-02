（中央社記者吳家豪台北2018年5月2日電）系統整合商大綜電腦（3147）預計29日上櫃，今年持續聚焦高速運算等高毛利產品，將帶動獲利成長優於營收成長，並計劃在中國大陸、越南增設據點；法人估，今年EPS可望超過新台幣2元。



大綜成立於1991年，主要經營電腦軟硬體系統整合暨服務諮詢，以2017年產品占營收比重來看，電腦主機伺服器占32.51%，個人及筆記型電腦占32.05%，電腦週邊及其他占23.62%，企業應用軟體占6.62%，服務占5.2%。



大綜2014年到2017年營收分別為21.38億元、27.04億元、23.67億元、22.71億元，毛利率分別為11.97%、11.74%、11.78%、13.22%，毛利率及獲利穩定，且近10年來的每股盈餘（EPS）平均在1.5元以上。



大綜去年EPS達1.99元，優於2016年1.33元，主因取得客戶擴廠建置高毛利主機伺服器及資訊設備維護案，導致毛利率上升及獲利增加。



大綜電腦董事長李志忠今天在上櫃前業績發表會受訪表示，去年EPS比前年高，主要因為產品走向多元化，接獲更多與高速運算、大數據產品相關訂單，帶動毛利率提升，預期今年獲利成長將優於營收成長。



李志忠說，大綜目前在中國大陸有3個營運據點，包括蘇州、東莞、廈門，以蘇州、廈門為主，未來依照國內廠商到大陸建廠計畫，可能評估增加新據點，下一個最有機會的地點是南京。



大綜電腦副總經理許弘宜說，去年攜手國內知名製造商，在越南合作廠區監控系統，看好越南是值得投資地點，加上許多國內紡織廠、製鞋廠陸續到越南設廠，已達經濟規模，大綜會評估在越南設立分公司或辦公室，就近服務老客戶，也能增加週邊廠商與大綜合作的機會。



在台灣市場，許弘宜指出，大綜3年前在南部興建雲端機房，目前已有200家到300家客戶租用，年度收入近1000萬元；雖然高速運算、大數據產品營收占比目前不高，但每年陸續有專案，例如台北有學校購買搭載上千顆處理器的高速運算產品，另外也觀察到企業資源規劃（ERP）系統出現產品汰換需求。



許弘宜透露，去年全年大綜成交的行動簽核系統約2到3套，今年光是第一季就成交約4到6套，包括國內知名通路商已在門市導入大綜的行動簽核系統，成長可期。



在政府標案方面，許弘宜指出，大綜負責政府標案的部門業績今年第一季年增超過100%，主要受惠於教育專案及政府前瞻計畫補助，第2季也有其他標案，預期政府部門貢獻營收比重將從目前約20%提高到30%，其餘來自企業客戶。



法人表示，大綜主要經營的產品為全球大廠及知名品牌，包括微軟、思科、聯想、IBM、宏痋]2353）、華碩（2357）、Apple等，與原廠合作密切，並持續聚焦專案型高毛利產品發展，包括人工智慧、大數據、高速運算、雲端服務等，推估今年EPS將超過2元。