（中央社台北2日電）夏天的夜晚，與好友叫上一盆小龍蝦吃喝，是大陸民眾的「小確幸」，不過，今年因為氣候條件不佳及世界盃足賽預訂等原因，小龍蝦價格直飆，許多民眾大嘆小龍蝦年年漲，「快要吃不起了」。



北京青年報報導，這幾年，作為平民美食的小龍蝦價格逐年提高，隨便一份小龍蝦至少都要人民幣98元（約新台幣500元）起售。北京張姓市民說，前幾天跟朋友在簋街吃了一家網紅的小龍蝦店，「結帳時發現竟然238元一份，真的快要吃不起了。」



法制晚報報導，今年3月底，江蘇等地區的小龍蝦率先上市，價格馬上就達到了歷史最高價。到了4月中下旬，湖北產區的小龍蝦陸續上市後，小龍蝦價格雖然有所滑落，但是也遠沒有到預期的水準。



隨著民眾對小龍蝦的喜好由南方傳到北方，小龍蝦開始供不應求。去年7月本應是小龍蝦上市高峰以及消費旺季，因為貨源稀少，價格猛漲了80%，還出現餐館老闆在高速公路上攔運蝦車，在交易市場扒車門搶蝦的新聞。



報導指出，小龍蝦在產地的需求也擴大，小龍蝦旺季儼然成了漲價季和斷貨季，這都讓小龍蝦的經銷商感到憂心，加速圈貨、搶貨。



電商每日優鮮水產採購總監王帥表示，「今年各家要貨量都很大，天貓京東這樣的電商就不說了，連足球場都來這裡訂小龍蝦。」



報導說，給本來就熱的小龍蝦消費加了一把火的是今夏的世界盃足賽。看球、啤酒、擼串、小龍蝦這些詞似乎串起了世界盃觀賽的必然模式，有這樣的大熱門在前，很多經銷商早在3月份就下手籌措今年的貨源，促使小龍蝦價格被推漲至歷史最高峰。



經歷去年夏天的斷貨荒之後，很多小龍蝦養殖地都增加了養殖面積，但是部分地區目前小龍蝦的上市價格，仍然比去年高出了30%。有電商直言，小龍蝦「價格上漲是一定的」，價廉物美的平民美食小龍蝦，看來已成過去式。



長江中下游地區的小龍蝦產量佔總數的95%，2017年，小龍蝦消費最多的城市為北京、上海、廣東、深圳和天津，其中北京佔消費總數的一半左右。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1070502