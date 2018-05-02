行動記憶體報價保守 第2季估漲不到1%中央社 (2018-05-02 15:39)
（中央社記者張建中新竹2日電）行動記憶體報價持續保守，市調機構集邦科技預估，分離式行動記憶體第2季平均漲幅將在1%以內，第3季報價仍將持平或小漲。
集邦科技表示，個人電腦與伺服器用記憶體今年上半年價格持續走高，行動記憶體價格波動則相對較小。
除手機生命週期短、採用規格多且複雜，集邦科技指出，手機應用處理器綁定記憶體規格，手機品牌廠成本壓力不斷增加，都是影響今年來行動記憶體價格漲幅較低的主因。
集邦科技預估，第2季分離式行動記憶體價格漲幅將在1%以內，嵌入式記憶體(eMCP)則因儲存型快閃記憶體(NAND Flash)價格下跌影響，平均價格將下跌約1%。
第3季時序步入傳統旺季，智慧手機出貨量可望季增5%至10%，集邦科技預期，行動記憶體在供給同步增加下，第3季價格走勢將與第2季相似，分離式行動記憶體價格將持平或小漲，eMCP將持平或小跌。（編輯：鄭雪文）1070502
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