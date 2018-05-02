紐西蘭離奇盜竊案：房子還沒建好 廚房就已被偷走北京新浪網 (2018-05-02 15:34)
原標題：紐西蘭離奇盜竊案：房子還沒建好 廚房就已被偷走
中新網5月2日電 據外媒報導，前不久，紐西蘭基督城地區出現了一起離奇的「廚房盜竊案」，引起了不小的轟動。
之所以說離奇，是因為被偷走的是一間價值1.8萬新元（約合人民幣8萬元）的廚房。建築公司的老闆對此既震驚又困惑，「我從來沒聽說有人偷走廚房，太可怕了，這套廚房是專門為某一座房子定製的，很難裝進別的住宅，真不知道小偷偷走了這些東西又能賣給誰？」
據悉，被盜當晚，工作人員在離開時候還使用了門鎖的新密碼鎖，然而依舊沒有攔住小偷們的行動。
報導稱，現場被盜走了大約10個箱子，每個箱子都重達40公斤以上，「需要一輛大貨車或者小卡車才能搬走」。
目前警方正在努力尋找嫌疑人，但是最近建築工地的盜竊案頻發，很多小偷都會選擇從車中和工地上偷東西。
因此警方建議一定要及時將貴重物品保管好，不要遺留在工地和車輛中。所有的工具也建議都刻上主人的駕照號碼，方便警方在起獲贓物時辨認。
責任編輯：何路曼
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