原標題：紐西蘭離奇盜竊案：房子還沒建好 廚房就已被偷走



中新網5月2日電 據外媒報導，前不久，紐西蘭基督城地區出現了一起離奇的「廚房盜竊案」，引起了不小的轟動。

之所以說離奇，是因為被偷走的是一間價值1.8萬新元（約合人民幣8萬元）的廚房。建築公司的老闆對此既震驚又困惑，「我從來沒聽說有人偷走廚房，太可怕了，這套廚房是專門為某一座房子定製的，很難裝進別的住宅，真不知道小偷偷走了這些東西又能賣給誰？」

據悉，被盜當晚，工作人員在離開時候還使用了門鎖的新密碼鎖，然而依舊沒有攔住小偷們的行動。

報導稱，現場被盜走了大約10個箱子，每個箱子都重達40公斤以上，「需要一輛大貨車或者小卡車才能搬走」。

目前警方正在努力尋找嫌疑人，但是最近建築工地的盜竊案頻發，很多小偷都會選擇從車中和工地上偷東西。

因此警方建議一定要及時將貴重物品保管好，不要遺留在工地和車輛中。所有的工具也建議都刻上主人的駕照號碼，方便警方在起獲贓物時辨認。