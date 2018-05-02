原標題：伊朗西南部發生5.3級地震 尚無傷亡及損失報告



中新網5月2日電 據外媒報導，美國地質調查局國家地震信息中心(NEIC)稱，伊朗西南部地區2日稍早發生5.3級地震。

圖片來源：美國地質勘探局網站

根據美國地質調查局國家地震信息中心消息，此次地震發生在日期:2日中午12時8分，震中位於伊朗西南部設拉子(Shiraz)市西北約160公里處，目前尚無人員傷亡及財產損失的初始報告。

伊朗國有媒體稱，地震發生在錫薩赫特(Sisakht)鎮附近。

另據美國地質勘探局網站消息，此次地震震源深度10公里。