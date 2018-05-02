原標題：摩洛哥宣布與伊朗斷交 指責其向獨立運動組織運送武器

[環球網綜合報導]據法國《20分鐘報》5月1日援引法新社報導，摩洛哥於當地時間5月1日宣布與伊朗斷絕外交關係，指責後者通過其盟友黎巴嫩真主黨，向致力於爭取西撒哈拉地區獨立的「玻利薩里奧陣線」組織運送武器。

5月1日，摩洛哥外交部長納賽爾？布里達（Nasser Bourita）指出，該決定與當前的國際或地區事態發展並無關係，他特別提到在中東的衝突與危機中，遜尼派的沙烏地阿拉伯與什葉派的伊朗之間的對立。

在當天於黎巴嫩首都拉巴特舉行的新聞發佈會上，布里達指出，伊朗近期通過該國駐阿爾及爾大使館向「玻利薩里奧陣線」組織提供了首批武器。他補充說，摩洛哥擁有無可辯駁的證據、被確認的姓名和具體事實，這些都證明該組織與黎巴嫩真主黨串通一氣，損害摩洛哥的最高利益。

布里達指出，摩洛哥駐德黑蘭大使於1日被召回，他會立即要求伊朗大使館臨時代辦立即離開摩洛哥。此前他在德黑蘭時，已將摩洛哥斷交的決定告知伊朗外長穆罕默德？賈瓦德？扎里夫（Mohammad Javad Zarif）。

黎巴嫩真主黨否認了摩洛哥的指控，並將其的這個決定歸咎於來自外國的壓力。該政黨通過聲明表示，很遺憾，摩洛哥在美國、以色列和沙烏地阿拉伯的壓力之下，發出了毫無根據的指控。它應該找一個更具有說服力的藉口來斷絕和伊朗的關係。長期以來，以色列和阿拉伯作為美國的盟友，不斷批評伊朗對中東的干涉和霸道的「野心」。伊朗和沙烏地阿拉伯已於2016年1月斷交，並參與地區鬥爭，在敘利亞危機、葉門衝突、黎巴嫩衝突中均支持不同陣營。

據報導，摩洛哥曾於2009年初與伊朗斷交，抗議伊朗在摩洛哥的「宗教行動主義」，此後於2014年重新建交。