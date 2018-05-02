亞馬遜Prime會員新福利 全食超市享9折鉅亨網 (2018-05-02 15:49)
【鉅亨網編譯許家華】
消息人士透露，亞馬遜（Amazon) (AMZN-US) 打算為其 Prime 會員推出全食超市 (Whole Foods) 的新福利，只要是 Prime 會員就可以在全食超市打 9 折，折扣商品亦同。
新優惠將帶領亞馬遜的會員計畫威力進入雜貨業，藉由全食超市讓其他雜貨業更難匹敵，而亞馬遜小眾市場的賣家也將有機會接觸到更廣泛消費者。
不願具名的消息指稱，全食超市約莫 75% 消費者是亞馬遜 Prime 會員，但亞馬遜的 Prime 會員卻只有 20% 不到的人是全食超市購物者。
另外還有一些 Prime 會員在全食超市獨享的優惠，例如免費運送全食超市產品至某些地點、刷 Visa 卡可現金回饋 5% 和特別會員優惠（例如在情人節可以拿到玫瑰花、感恩節拿到火雞）。
全食超市的新福利將強化亞馬遜日漸增強的 Prime 會員方案，在亞馬遜 Prime 年費調漲 20 美元至 119 美元時，財務長 Brian Olsavsky 形容這是「零售業最優惠方案」，Prime 會員除了享受免費的 2 日到貨服務，亞馬遜還提供音樂和電影串流服務、週四晚上的足球賽、無限制的照片儲存空間和其他優惠等。
全食超市的雜貨業頭號勁敵是素來以低價競爭的沃爾瑪（Walmart）（WMT-US)，但沃爾瑪沒有可以與亞馬遜 Prime 會員計畫匹敵的項目。沃爾瑪一直大力投資自動化服務，三月時曾宣布計畫年底之前擴展其雜貨運輸業務至 800 家商店。
全食超市拒絕回應。
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