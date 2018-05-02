全台高溫悶熱 用電量再創今年新高中央社 (2018-05-02 15:20)
（中央社記者廖禹揚台北2日電）全台悶熱，高溫逼出今年用電新高，突破3200萬瓩大關，備轉容量率下修至4.91%，亮出今年第16顆供電警戒橘燈。
根據中央氣象局資料，今天全台各地高溫都在攝氏30度以上，西半部甚至可達33至34度，用電量也創今年新高，目前用電量已達到3230萬瓩，與台電今早上修的預估最高用電量相同，備轉容量率4.91%，亮供電警戒橘燈。
台電副中央調度監鄭有財受訪表示，目前正在試?中、裝置容量80萬瓩的大林新2號機，因昨天發現灰倉濾袋有堵塞情形，因此目前解聯更換濾袋，未能加入今天供電行列，修復工作預計在6日後完成，重新開始試?。
太陽光電則受惠於好天氣，今天早上供電量達100萬瓩，目前則在80萬瓩左右；風力發電今天則挹注較少，供電量約10萬瓩。
鄭有財說明，由於今天氣溫高，用電高峰預估持續到下午5時左右，目前最高用電量已達3230萬瓩，創今年新高，但是否為今天最高，尚待確認。
隨著夏季腳步接近，用電量屢創新高，台電發言人徐造華表示，目前正在進行大修的機組在5月底會陸續歸隊，台電也會盡力做好電力調度及基本的機組運轉維護，以維持供電穩定。
至於在3月底跳機的核二2號機，目前仍在原能會審查中，審查小組表示仍有問題待釐清，徐造華表示，會尊重原能會審查期程，目前預估供電狀況皆未列入核二2號機供電能力，但夏季應不致亮限電警戒紅燈。（編輯：李信寬）1070502
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