原標題：通訊：探訪多明尼加首都聖多明各的「中國城」

新華社聖多明各5月1日電 通訊：探訪多明尼加首都聖多明各的「中國城」

新華社記者崔元磊 李文清

牌坊、石獅、漢字、財神，漫步在多明尼加首都聖多明各的老城區，看到這些極具中國特色的元素時，就到了著名的「中國城」。

記者到訪之時恰逢「五一」國際勞動節，加勒比的陽光熾熱難耐，「中國城」內人來人往、車水馬龍。

2008年落成的「中國城」位於老城區核心地帶，由杜阿爾特大街與梅利亞大街的交叉點輻射開去。這裏成立時間不長，但規模不小，覆蓋範圍近4萬平方米，分佈著數百家店鋪、商場和中餐館。

在杜阿爾特大街南北兩側，分別豎立著兩座牌坊，上面刻有「四海為家」和「天下為公」的字樣。「中國城」的東西兩側，是孔子廣場和十二生肖廣場。孔子塑像與十二生肖塑像栩栩如生，向過往民眾展示著中國歷史與文化。

街旁一家華人超市的經營者告訴記者，每到周日，在杜阿爾特大街上還設有專門的集市，會有海鮮、蔬菜以及中國特色的點心銷售，前來品嘗的當地民眾絡繹不絕。

「中國城」內的華人超市和商店，各種日用百貨、小商品、中國的油鹽醬醋、特色零食、皮包、瓷器等應有盡有。如果餓了，就近找家中餐館，隨便點上幾個菜，保證是大飽口福、不失所望。

31歲的鄭勇來自福建福清，和哥哥在「中國城」內經營一家超過150平方米的超市。置身於此，和在國內逛超市幾乎沒有區別，國內能買到的日用品和食品，在這裏都能買到。

鄭勇告訴記者，其實中國的文化尤其是飲食文化，已經很好融入當地民眾的生活。在他這裏，中餐的調味品、茶葉、茶飲料以及部分零食和方便麵都是多米尼加人經常購買的。

30歲的鄭偉琪，15年前就和妹妹從廣東恩平來多米尼加闖蕩，現在和父母全家人在「中國城」經營一家店鋪，主要銷售來自中國的手機殼、電源線等手機配件以及洗髮水、護髮素等日用百貨。

鄭偉琪告訴記者，他們銷售的產品都是當地民眾比較喜愛、購買較多的產品。十多年在多米尼加市場的打拚讓他已經熟知當地市場對中國商品的需求。

善於緊跟時代發展的他，在經營店鋪的同時還干起了物流運輸的生意。他告訴記者，隨著中多兩國之間貿易的不斷發展，物流已經成為日益重要的環節。中國與多米尼加兩國正式宣布建立外交關係之際，鄭偉琪又有了新的發展思路。

鄭偉琪表示，他通過微信群第一時間知道兩國建交的消息，「整個朋友圈都被這條新聞刷屏了」。「當時我的第一反應是，多米尼加的旅遊產業將會得到大的發展。」

據他介紹，多米尼加是旅遊大國，每年有大量歐美遊客來訪。加勒比海灘及其獨有的藍珀和海紋石都是吸引遊客的獨特之處。

鄭偉琪希望能夠利用自己在多米尼加發展多年所擁有的優勢，將來在當地創辦一家旅行社，與國內旅遊機構展開合作，為越來越多願意走出國門看世界的國人提供服務。

「中國與多米尼加正式建立外交關係，對於我們當地華人來說是很大的機遇。」對於未來發展，鄭偉琪充滿信心。