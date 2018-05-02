原標題：韓媒：韓擬嚴打海外網站侵權行為保護著作權

[環球網綜合報導]據韓聯社2日報導，由於海外網站逐漸成為網漫、影視劇等韓國著作物非法傳播的途徑，韓國政府將於5月至7月針對海外網站侵權行為開展專項整治行動。

韓國文化體育觀光部、廣電通信委員會和警察廳等政府相關部門2日攜手發佈旨在防範網路侵權行為的方案。根據方案，政府將組建特別工作組，嚴查海外網站非法侵權行為，對海外網管的非法行為進行督導檢查，並加大侵權案件的查辦力度。

韓國文體部介紹稱，其間著作權侵權案涉案人大都只被判處罰金，因此重犯率較高，但今後將根據案情，考慮請求法院判處實刑等。另外，為了提高公眾著作權認知水平，政府還將積極開展宣傳活動。