MLB／一朗周末有望對決大谷 美媒爆一朗將退休NOWnews今日新聞 (2018-05-02 15:20)
大聯盟水手隊將在這個周末於主場迎戰天使隊，有美國媒體爆料，效力於水手隊的日籍球星鈴木一朗，將在這個系列賽過後，宣告高掛球鞋。
美國媒體《Root Sports》記者Brad Adam在廣播節目上表示，他和一朗傳訊息，一朗透露這個主場系列賽，很有可能就是他生涯最後的賽事，Adam認為，一朗會以水手身份退休。
今年球季一朗回到生涯效力超過10年的水手隊，本季打擊率2成20、上壘率2成56、長打率2成20。
天使隊日籍二刀流大谷翔平，有望在周末對上水手的系列賽中登板先發，屆時可能對上前輩鈴木一朗，已經未演先轟動，現在又傳出一朗可能退休的消息，也讓系列賽更添加話題。
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