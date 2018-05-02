▲Lamigo桃猿主題日提供球迷體驗扭蛋。（圖／Lamigo桃猿提供）

Lamigo桃猿隊將在5月11日至13日舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」，YOKOSO 意即日文「ようこそ」歡迎之意，再度將國人喜愛的日本文化納入全猿主場，讓球迷朋友接觸和式風情，十二番活動第八番一定要讓球迷朋友體驗日本有趣的扭蛋文化，扭蛋全新內容物登場，一起在全猿主場體驗扭蛋文化。



在日本俗稱為「Gachapon」的扭蛋是日本著名的玩具文化，只要投入指定硬幣，轉動機器上的把手即可獲得內裝玩具的透明膠囊。扭蛋有趣的地方在於跑出想要的商品得靠運氣，成為日本風靡的趣味文化！球迷朋友在去年玩過扭蛋牆後，反應熱烈，今年繼續可在「YOKOSO桃猿」一連三天的主題日當中進場體驗球團於戶外三壘側走道設置的扭蛋牆。



「YOKOSO桃猿」扭蛋內容物分為YOKOSO主題造型鑰匙圈以及球員徽章兩款隨機，YOKOSO主題造型鑰匙圈規劃38個背號，而主題球員徽章則是33種。另規劃5月13日「週日限定」的母親節隱藏版球衣鑰匙圈在扭蛋機牆中等著大家來捕捉！每顆扭蛋單價為80元，每人限扭5顆，現場也將有專人說明如何使用扭蛋機以及兌幣。