TOKIO山口達也土下座想退團 社長團員幫出面道歉NOWnews今日新聞 (2018-05-02 15:29)
傑尼斯團體「東京小子」（TOKIO）成員山口達也，日前在住處酒後猥褻女高中生被移送法辦，昨（1）日獲不起訴處分，但對於團體形象重傷，山口達也表示無限期暫停一切活動。台灣時間今（2）日下午1點TOKIO其他4人成員召開記者會，山口達也向他們表示有退團意願。
▲城島茂（左）、松岡昌宏譴責山口達也太天真。。（圖／翻攝ORICON NEWS , 2018.05.02）
隊長城島茂透露5人前幾天談話，山口除了向他們土下座道歉，也表示有退團意願，但4人至今還未有結論，記者會一開始，城島茂、國分太一、松岡昌宏、長瀨智也90度鞠躬向被害者家屬道歉，4人一致認為山口的責任就是「我們的責任」。對於山口曾說「希望TOKIO還有我的位子」，松岡表示，山口應先在意被害者家屬的感受，而不是TOKIO，譴責山口太天真了。
▲長瀨智也（左）、國分太一說明山口達也退團意願。（圖／翻攝ORICON NEWS , 2018.05.02）
傑尼斯86歲喜多川社長也特例發表聲明致歉，表示自己肩負旗下所有藝人「家長」的責任，山口也在事情爆發後接受治療，雖然不起訴處分，但對社會大眾觀感已造成影響，全公司上下會為山口的行為一同承擔，目前山口的資料也從傑尼斯官網被撤下。
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