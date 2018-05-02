▲派瑞絲希爾頓的行事風格常遭受兩極評價。（圖／翻攝派瑞絲希爾頓IG , 2018.05.02）

美國「上流名媛」派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）14年前遭製作人男友背叛，對方在分手後將兩人交往時拍攝的性愛影片公諸於世，讓派瑞絲一夕之間成為鎂光燈追逐的焦點，也讓「下流千金」、「春宮名媛」、「拜金女王」的形象總與她的名字畫上等號。如今她在紀錄片中首度談及當年這段不堪回首的往事，心痛自白，「那時我只想去死」。

據外媒報導，以多位網紅及名人為側訪對象的紀錄片《The American Meme》日前在紐約影展首映，派瑞絲希爾頓也出席替影片站台，她表示，外界將他塑造成金髮無腦的嬌嬌女形象並非她所願。在紀錄片中，派瑞絲也罕見地聊起當年性愛影片外流對她造成的影響及心境，她自剖當時心情就像「被強姦」，並說被那時候外界用「極為殘忍」、「苛刻」、「惡毒」的方式討論她，「我覺得我失去了一部分的靈魂」。她更自爆，曾多次想就此結束生命：「我當時覺得不想活了，因為我覺得我的一切被剝奪了，我不想因此成名，被人記住。」她表示，因為信任紀錄片導演巴特馬克斯，才想藉這次機會展現真正的自己，也坦言沒想到有天會公開聊這些內心話。

▲派瑞絲被視為「拜金名媛」，她說外界對她有如此形象並非自己所願。（圖／翻攝派瑞絲希爾頓IG , 2018.05.02）