遭爆同居鄭茵聲 劉書宏慘遭媽媽數落一番NOWnews今日新聞 (2018-05-02 15:35)
劉書宏與「這群人」的鄭茵聲被拍到約會看電影，兩人還疑似有牽手、摸背等親密行徑，甚至還爆出同居情，引發熱議。劉書宏經紀人則強調兩人只是「好朋友」，牽手也只是借位拍攝，並非事實。經紀人也透露，劉書宏在第一時間遭母親數落一頓，認為這樣很傷害女方，並請他立即澄清，以免損傷女生名譽。
劉書宏過去曾演出《極品絕配》、《獅子王強大》，並素有「水餃界王力宏」之稱。劉書宏近日被目擊與鄭茵聲單獨看電影，兩人還疑似有親密動作出現。對此，劉書宏經紀人表示：「兩人只是好朋友，書宏跟茵聲都很喜歡演戲，所以會看電影討論演技的部分。」另外，劉書宏似乎在大街上摸茵聲的背，經紀人則說：「那是在幫茵聲拉帽T的帽子，書宏個性像小孩，無論跟誰都可以打成一片。」
▲鄭茵聲與劉書宏因合作《獅子王強大》相識。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.02）
至於劉書宏與鄭茵聲爆出同居情一事，劉書宏經紀人則表示，當天是劉書宏從車庫開車送茵聲回家，所以兩人並無同居，更說新聞爆發的第一時間，劉書宏遭母親數落一頓，直言：「我們家家教不准這樣。」並要他趕快澄清，捍衛女生名譽。經紀人也強調：「男未婚女未嫁，交朋友很好，但沒有的事情不能亂講。」
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