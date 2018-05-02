●三大法人賣超台股76.06億元中央社 (2018-05-02 15:06)
（中央社台北2018年5月2日電）台股今天跌39.07點，收在10618.81點，成交值新台幣1277.23億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣76.06億元。
外資及陸資今天賣超60.62億元，投信買超4.55億元，自營商賣超19.99億元。三大法人合計賣超76.06億元。
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