（中央社台北2018年5月2日電）台股今天跌39.07點，收在10618.81點，成交值新台幣1277.23億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣76.06億元。



外資及陸資今天賣超60.62億元，投信買超4.55億元，自營商賣超19.99億元。三大法人合計賣超76.06億元。