（中央社記者陳政偉台北2日電）統一超商決定調漲真飽系列涼麵，漲幅達6.12%，引起消費者的討論。全家今天也證實，即日起，有4款飯糰價格各漲2元，主要是因為內餡提升，4款飯糰內餡都增量110%以上。



台灣外食人口多，超商是消費者購買即食商品的通路，民眾相當關注超商鮮食的價格變動，外食族擔心荷包又縮水。據全家便利商店的內部調查，有半數消費者，在早餐時段會購買三角飯糰。



而繼日前統一超商7-ELEVEn的真飽系列涼麵，在5月8日後，建議售價從原先新台幣49元變成52元，漲幅達6.12%，引發民眾對物價調漲的討論。統一超商解釋，是因為升級革新且加大份量而調漲。



全家便利商店今天也證實，這次的三角飯糰漲價，包含肉鬆飯糰、鮪魚飯糰、壽喜燒牛肉飯糰和明太子龍蝦風味飯糰等4款，從即日起各漲2元。



據全家提供的資訊，這次調漲的4款飯團價格，肉鬆飯糰從23元漲至25元、鮪魚飯糰從25元漲至27元、壽喜燒牛肉飯糰和明太子龍蝦風味飯糰皆從28元漲至30元。



全家表示，目前4款飯糰仍維持39元與49元的促銷活動，降低實質的影響性，滿足消費者早餐對於主食與飲品的需求。



針對價格調漲的理由，全家解釋，這次飯糰價格調整，主要在於內餡提升，4款飯糰內餡都增量110%以上。



全家說，像明太子龍蝦風味飯糰，內餡增量133%；鮪魚飯糰去除鮪魚的血合肉，再以洋蔥拌炒，口感扎實也減少魚腥味，光成本就增加超過三成。（編輯：蘇志宗）1070502