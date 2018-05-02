就讀於台灣體大的世大運金牌短跑好手楊俊瀚，今天下午在中央大學舉行的大專運動會兩百公尺決賽一馬當先，以20秒33一口氣突破自己保持的全國紀錄0.2秒，同時也完成了大運會三連霸，這個成績也是今年亞洲最快的200公尺紀錄。



（陳楷報導）



楊俊瀚下午的決賽排在第三道，從起跑就非常順暢，還在彎道時已經取得領先，進入直道更領先其他選手十公尺，以20秒33突破自己三年前全運會寫下的全國紀錄20秒53，跑完連楊俊瀚自己也驚訝破太多，一度懷疑是否超順風，但每秒順風1.4公尺也合乎紀錄認定標準。根據國際田總網站紀錄，楊俊瀚跑出今年到目前為止的亞洲最快200公尺成績，即使放到世界也可以排到26位，不過重頭戲鑽石聯賽五月才開始。



楊俊瀚今年最重要的賽事是八月的印尼亞運，大運會的20秒33成績在過去四屆亞運會有三屆足以拿到金牌，只在上屆仁川輸給代表卡達的非洲傭兵歐岡努跑出的亞運紀錄20秒14，奈及利亞出生的歐岡努也是現任亞洲紀錄保持人，不過去年亞錦賽輸給楊俊瀚只拿銀牌。



日本的迦納混血薩尼布朗去年跑出20秒32的亞洲最快成績，中國大陸的謝震業則在天津全運會上以20秒20打破全國紀錄，另外日本的飯塚翔太跟老將藤光謙司也都擁有20秒五以內的水準，將是楊俊瀚爭奪亞運金牌的勁敵。



