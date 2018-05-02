等待聯準會政策聲明 日股小跌作收中央社 (2018-05-02 14:43)
（中央社東京2日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）即將在稍晚發布最新貨幣政策聲明，明天也將發布重要非農就業報告，加上未來2天日本放國定假日休市，投資人今天撤離市場觀望，日股今天收低。
日經225指數下跌35.25點或0.16%，收22472.78點。東證一部指數小跌2.66點或0.15%，收1771.52點。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1070502
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