▲魏如昀將為統一獅隊獻唱。（圖／統一獅提供）

統一7-ELEVEn獅隊將於5月12日、13日推出年度第三檔主題活動「搖擺府城SWING TAINAN」音樂祭活動，結合台南專屬的音樂文化，除了有許多獨具特色的在地獨立樂團要一起在棒球場爆發獨立音樂能量之外，第一天賽前，也將邀請到風格清新脫俗，曾在2017年擔任台南市觀光大使的全方位創作歌手魏如昀，為搖擺府城音樂祭揭開序幕。

因參加選秀節目而成名的魏如昀，在節目中就經常以自己的自創曲參賽而受到廣泛的討論與關注，在2008年正式發表第一張創作專輯後，至今已發行過兩張專輯與五張單曲，而除了音樂作品外，也跨足戲劇、舞台劇等領域，近期更以作家身分發行自己的第一本攝影結合詩集的圖文創作集，全方位的表現令人印象深刻，也為自己培養了許多忠實粉絲。

因其空靈脫俗的風格及形象，台南市觀光旅遊局也在2017年邀請魏如為該年度的「台南夏日海Party」系列活動擔任觀光大使，以精靈的形象透過影片帶領大家發掘台南不同的美，並發揮她的專長為台南譜寫主題曲「南」作為宣傳，該影片釋出後便引起熱烈討論，也再次用她清新甜美的形象與豐富多元的音樂才華擄獲大家的心。

結合台南與音樂元素，統一獅隊也在今年的搖擺府城音樂祭邀請到魏如昀來擔任第一天的賽前表演及開球嘉賓，本身就非常喜歡台南文化與美景的魏如昀也表示，能夠有這樣的機會再次回到台南，用自己的音樂跟大家見面覺得很開心，第一次受邀為職棒賽事擔任開球嘉賓，她也感到相當興奮，希望當天大家一起到台南球場聽她唱歌，為她的首次登板開球加油！