▲盧學叡屢屢被爆同志情，讓30歲的他性向成謎。（圖／翻攝盧學叡臉書 , 2018.05.02）

綽號「小美」的歌手盧學叡，自第一屆《超級星光大道》嶄露頭角，當年在比賽中走深情R&B路線，相當有觀眾緣，節目火紅時讓當時還是大學生的他在學校總被一票女粉絲簇擁，人氣破表。但過去幾次屢被爆出同志疑雲，先前他才被公開和男性友人的舌吻照，還曾被多次直擊與嫩男出沒同志夜店，讓30歲的他性向成謎。豈料，近日他又被拍到和一名「鬍鬚男」同遊峇里島，讓小美無奈地在個人臉書上澄清此事。

據《鏡週刊》報導，日前有民眾目擊盧學叡與2名男性友人現身峇里島機場，而盧學叡和其中一名身材壯碩的「鬍鬚男」互動特別親密，被懷疑是另一半。對此，盧學叡昨（1）日深夜也親自PO文表示，報導中的男男女女是一群好朋友，而且每個人都是「單身」，彼此只是「需要個伴來陪」，並無奈地表示身為公眾人物自知有些事就是必須面對，但朋友們「不想」也「沒必要」曝光，文末他忍不住大喊：「這樣以後我放假還有誰敢跟我出去玩啊！」還拼出疑似髒話的注音，看得出來對報導十分不滿。而他的粉絲也紛紛留言力挺偶像，「支持你」、「做自己最自在」、「滿滿的誠懇」、「辛苦了」！

▲去年大法官對同婚做出釋憲，盧學叡也在臉書放彩虹旗照表達立場。（圖／翻攝盧學叡臉書 , 2018.05.02）