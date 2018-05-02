▲林佑星離婚後獨自撫養兒子。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.02 )

本土劇演員林佑星曾演出許多八點檔《甘味人生》、《世間情》、《家和萬事興》，他與小19歲前妻張晏菻於2年前離婚，4歲兒子龍龍則歸他照顧，近日林佑星被爆料其實早有新歡，對象是三立的工作人員小文。

林佑星與新歡小文3月時曾被媒體拍到帶著兒子約會，但他當時否認戀情，今（2）日被《鏡周刊》爆料林佑星與小文早已秘婚、且還懷有身孕3個月，據了解，林佑星在工作後填寫勞務報酬單時，需要出示身分證，背面的配偶欄林佑星總是遮遮掩掩，才讓他秘婚消息不脛而走。

▲林佑星被爆準備再度當爸。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.02 )

林佑星媽媽當初極力為他爭取與前妻復合，說「孩子不能沒有媽媽」，張晏菻友人則透露絕不可能復合，張晏菻也封鎖林佑星IG，如今林佑星有了新歡還將為兒子添個玩伴，看來已重回幸福的道路。

▲林佑星與前妻張晏菻有個4歲大的兒子。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.02 )