【鉅亨網編譯張祖仁】

特斯拉公司 (TSLA-US) 在發布財報前夕接到一份意外的大禮：被電氫新創汽車公司 Nikola Motor Co. 以侵犯專利為由控訴，求償 20 億美元。

Nikola Motor Co. 在 1 日於亞利桑那州提起的訴訟中，聲稱特斯拉複製了該公司在 2016 年 5 月首次發表的大型拖車頭設計。

根據向法院提交的文件，Nikola Motor Co. 在 2017 年 11 月初向特斯拉發出停止信函，指出特斯拉研發的電動 Semi 拖車頭的特徵與該公司的拖車頭極為類似，包括環景式擋風玻璃、由中間開啟的車門和空氣動力學車身，並要求特斯拉在解決侵權問題之前延後公開發表 Semi 拖車頭。

法院文件顯示兩家公司設計的拖車頭 （圖取自法院文件）

提交文件指出，特斯拉沒有回應，而 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 於同年 11 月 16 日在加州 Hawthorne 的一場活動上公布了這輛卡車拖車頭。

Nikola Motor Co. 表示，特斯拉卡車拖車頭的引入引起了「市場混淆」，並且損害了該公司吸引投資人和合作夥伴的能力，該公司正在尋求「超過 20 億美元」的損失，大約等於特斯拉公布 Semi 卡車拖車頭後躍增的市值。

特斯拉發言人 1 日晚間表示：「很明顯地，這起訴訟沒有任何價值。」

特斯拉的 Semi 於今年 3 月首度展示載運貨物，但預計 2019 年之前不會開始量產，預計 2020 年首批交車。包括 UPS Inc.(UPS-US)、百事公司 (PEP-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 等都已經下訂。

今年 1 月，Nikola Motor Co. 宣布計畫在亞利桑那州建立一個價值 10 億美元的工廠。當時它聲稱接到超過 8000 個氫燃料電池電動卡車拖車頭的預購單，預計在 2021 年開始生產。

Nikola Motor Co. 和特斯拉之前曾有過爭執，兩家公司的名字都是取自同一位 20 世紀初期的發明家：Nikola Tesla。

特斯拉股價