朴軫永被爆與世越號異端教派有關，還主持傳教聚會？！ SNS長文憤怒喊冤韓星網 (2018-05-02 13:45)
朴軫永
報導內容非常令人難以置信，不僅朴軫永，連裴勇俊也在其中！ 如果這是真的，朴軫永和JYP真的前途未卜......
今日，韓國媒體Dispatch報導了朴軫永與異端宗教「救援派」的關係，，並附上了朴軫永多次傳教現場錄音，聽得出他語氣相當激動，並且盛讚救援派。 最近一次傳教聚會是在3月30日，朴軫永上臺熱情演講自己被「救援」的過程，影片中可以看到裴勇俊也在現場幫忙，搬運桌椅餐具等物品。 此外，世越號客輪所屬清海鎮海運的大股東"天海地"公司前代表卞基春(音)也是聚會成員。
根據報導中的錄音，朴軫永說：「真正重生的人會感謝死亡，而不是害怕，因為知道自己會去到哪裡。 其實我想快點死，因為我知道死後會去哪裡。 這不是推測，而是事實。 」
宗教團體「救援派」，即「基督教福音浸禮會」，在韓國被視作「將世越號遇難者作為獻祭的邪教」，其創辦人俞炳彥及其家族被指控貪汙、不善經營及非法改裝世越號，更因此成為韓國國內的頭號通緝犯。 同時，朴軫永的前妻徐尹靜正是俞炳彥的姪女。
朴軫永曾多次在電視節目中表示自己沒有宗教信仰，2014年世越號事故發生時，朴軫永也立即否認與救援派有任何關聯：「雖然幾年來對宗教有一些學習和了解， 但一直是無信仰。 」 並表示：「除了我的妻子和該公司擁有者是親戚，我和他們沒有一點關係，在這個國家這樣隨便講都可以的嗎？ 」
然而據Dispatch報道，朴軫永早在2012年就與「救援派」實質教主權信燦及俞炳彥有來往（當時已與前妻離婚）。 據報導，朴軫永還在傳教聚會中說：「2012年10月，我成為了新的人」、「重生是在2017年4月27日，我獲得了名為信仰的禮物」。
新聞曝光後，朴軫永再度在SNS上po出長文憤怒喊冤：「我出錢、我租的場所、我來講解聖經，這樣的聚會怎麼能叫救援派聚會？ 100個人想聽我的講義所以聚到一起，只是其中有幾個自稱救援派的人，這樣就叫救援派聚會嗎？ 我個人和JYP都和所謂救援派聚會的事業沒有半點關係。 不經過事實確認就做這種報導，要如何為我公司遭受的損失負責？ 」
朴軫永還在Twitter上po出長文解釋自己對宗教的理解，未提及救援派，並表示將對報道方「追究法律責任」。
然而，因為「救援派」在韓國是十分敏感的話題，加上朴軫永多次否認信教，現在卻爆出不僅信仰篤定，而且和「救援派」掌門人有密切關係，仍然令網友對他意見很大：
同時，JYP娛樂的股票也大幅下跌。 如果D社報導屬實，朴軫永和JYP的前途都將變得十分不透明。
（圖源：朴軫永Twitter、IG，JYP，KSD韓星網）
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