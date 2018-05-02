騎士逆轉暴龍 搶走主場優勢中廣新聞網 (2018-05-02 14:31)
美國職籃NBA東區準決賽，克里夫蘭騎士第一場落後了47分半鐘，卻在第四節最後30秒追平比數，延長賽反而以113比112逆轉打敗地主頭號種子多倫多暴龍，暴龍過去兩年季後賽都輸給騎士，兩隊第二戰將在週五繼續在多倫多舉行。
（陳楷報導）
暴龍第一節33比19的攻勢，上半場兩度領先騎士14分；不過暴龍全隊九次失誤丟掉15分，而騎士三次失誤只丟兩分，打完前兩節兩隊只有三分差距。第三節暴龍再拉開13分的差距，但騎士的庫爾佛三分球又追上來。第四節最後四分鐘暴龍連續11次出手不進，其中瓦倫休納斯包辦五次，詹姆斯剩下30秒中距離翻身跳投得手追平比數進入延長賽。騎士延長賽庫爾佛跟JR史密斯連續三分球取得領先，剩下一分鐘羅瑞三分打又追到一分差距，但騎士搶下兩個進攻籃板拖掉40秒鐘，暴龍最後一擊交給范夫力特三分線出手落空被騎士逆轉而落敗。
詹姆斯全場三分線出手八次只進一球仍然拿下26分13助攻11籃板，生涯季後賽第21場大三元聯盟史上僅次於魔術強森，JR史密斯20分，庫爾佛19分，兩名射手各投進五個三分球。格林16分，湯普森14分12籃板，羅夫13籃板。暴龍迪羅薩22分七籃板五助攻，羅瑞18分10助攻，瓦倫休納斯21分21籃板。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【CITIZEN 星辰】Eco-Drive 超凡時尚三眼計時光動能腕錶(43
- 范登伯格 - 凱特 混織長毛地毯 (咖啡色 - 200x290cm)
- 【BURBERRY 巴寶莉】經典英倫格紋羊毛混絨流蘇圍巾(橄欖綠)
- HAPPYHOME 貿昇雙色5尺雙人床629-1+629-2不含床頭櫃-床墊
- 【蜜雪兒mysheros】V領羊毛菱格金蔥針織上衣(藍)
- 【麥雪爾】鑽飾蕾絲鏤空羊毛針織衫
- 【Ralph Lauren】V縫線沙皮狗圖案漸層刷色圓領刷毛大學T(深
- 【美國 KEEN 】男新款 專業護趾涼鞋.溯溪鞋/透氣.快乾.登山
- PAUL HUEMAN眼鏡 質感學院風/黑-金#PHF5103A 05
- 【Anna Lou Of London】倫敦品牌 優雅字墜 金手鍊 ACHIEVE(
皇馬最強一環突然不靈了 神擋殺神的C羅哪去了？【北京新浪網】
又見球員通道三分！被庫里支配的恐懼他們最懂【北京新浪網】
曝馬刺正擔心卡哇伊提出交易!2.19億不如3座城【北京新浪網】
愛神鐵肘被NBA追加惡犯!這球判了騎士未必能贏【北京新浪網】
鬼才泰倫盧！主動放棄搶七秘籍巴克利都看不懂【北京新浪網】