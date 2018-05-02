美國職籃NBA東區準決賽，克里夫蘭騎士第一場落後了47分半鐘，卻在第四節最後30秒追平比數，延長賽反而以113比112逆轉打敗地主頭號種子多倫多暴龍，暴龍過去兩年季後賽都輸給騎士，兩隊第二戰將在週五繼續在多倫多舉行。



（陳楷報導）



暴龍第一節33比19的攻勢，上半場兩度領先騎士14分；不過暴龍全隊九次失誤丟掉15分，而騎士三次失誤只丟兩分，打完前兩節兩隊只有三分差距。第三節暴龍再拉開13分的差距，但騎士的庫爾佛三分球又追上來。第四節最後四分鐘暴龍連續11次出手不進，其中瓦倫休納斯包辦五次，詹姆斯剩下30秒中距離翻身跳投得手追平比數進入延長賽。騎士延長賽庫爾佛跟JR史密斯連續三分球取得領先，剩下一分鐘羅瑞三分打又追到一分差距，但騎士搶下兩個進攻籃板拖掉40秒鐘，暴龍最後一擊交給范夫力特三分線出手落空被騎士逆轉而落敗。



詹姆斯全場三分線出手八次只進一球仍然拿下26分13助攻11籃板，生涯季後賽第21場大三元聯盟史上僅次於魔術強森，JR史密斯20分，庫爾佛19分，兩名射手各投進五個三分球。格林16分，湯普森14分12籃板，羅夫13籃板。暴龍迪羅薩22分七籃板五助攻，羅瑞18分10助攻，瓦倫休納斯21分21籃板。



