韓實況主企鵝妹秀「四月斗內」 粉絲獻金力讓人掉下巴NOWnews今日新聞 (2018-05-02 13:43)
韓國人氣實況主「企鵝妹Jinny」不僅長相甜美，更精通英文，在台灣有著大批死忠粉絲，更兩度來台舉辦見面會與大家相見歡。而有著大批粉絲支持的她，光是靠四月份「斗內（贊助、捐獻）」，就賺進55萬台幣的收入。
企鵝妹公開四月份前10名斗內，第一名觀眾就捐獻了3000元美金（約台幣9萬元），而十名加起來高達1萬4327美金（約台幣42萬元）。
對此，網友就評估，十名後的斗內金額總值為1／5（約台幣8萬5000元），加上韓元的前十名金額的1／10（約台幣4萬3000元），這樣企鵝妹四月份收入就有55萬台幣進帳。
雖然企鵝妹一個月的收入可讓她不愁吃穿，但她受訪曾表示，也收過不少粉絲貴重的禮物，台灣粉絲更大手筆給她iPHONE X，讓她受寵若驚。此外，企鵝妹也會接外包工作，網友就推測，月入百萬元對她來說應該很輕鬆。
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