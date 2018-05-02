▲于美人（左）談高國華選市長一事。（圖／衛視中文台提供 , 2018.5.2）

綜藝大姊于美人今（2）日主持衛視中文台節目《請問你是哪裡人》，被問到補教喇舌名師高國華宣布參選台北市長一事，她先是回應，「他不過就是行使自己的權利。」還脫口說出金句，「高國華比較特別，他有輿論，沒壓力。」

對於高國華選舉台北市長一事，于美人表示，「我覺得這有什麼不能的呢？選罷法有講嘛，40歲以上可選總統，2、30歲有選舉跟被選舉權，他不過就是行使自己的權利。」她話鋒一轉，「你問我看不看好？我覺得他在走一條辛苦的路，因為坦白講，你沒有什麼政治勢力，我們就以事實論事實，確實很辛苦，可是每個人都有參選的機會。」她感嘆，「你知道人世間很多人會有輿論壓力，高國華比較特別，他有輿論，沒壓力。」話語一出，現場笑成一片。

▲于美人認為選舉是個人自由。（圖／衛視中文台提供 , 2018.5.2）

于美人分析，「這件事情分兩層面，第一，每個人都有參選權利，別人喜不喜歡那是兩件事；第二個，就我們長期觀察選情來看，他是很辛苦的，對不對？而且又距離選舉那麼近，民進黨跟柯文哲，反柯的那麼多，但支持的人也很多，他支持度還是很高；丁守中又是全力來打拚。我不知道他（高國華）的選票在哪裡？明擺著空間太小。」她提出自己的看法。