談高國華選市長 于美人神回：他有輿論沒壓力NOWnews今日新聞 (2018-05-02 13:44)
綜藝大姊于美人今（2）日主持衛視中文台節目《請問你是哪裡人》，被問到補教喇舌名師高國華宣布參選台北市長一事，她先是回應，「他不過就是行使自己的權利。」還脫口說出金句，「高國華比較特別，他有輿論，沒壓力。」
對於高國華選舉台北市長一事，于美人表示，「我覺得這有什麼不能的呢？選罷法有講嘛，40歲以上可選總統，2、30歲有選舉跟被選舉權，他不過就是行使自己的權利。」她話鋒一轉，「你問我看不看好？我覺得他在走一條辛苦的路，因為坦白講，你沒有什麼政治勢力，我們就以事實論事實，確實很辛苦，可是每個人都有參選的機會。」她感嘆，「你知道人世間很多人會有輿論壓力，高國華比較特別，他有輿論，沒壓力。」話語一出，現場笑成一片。
▲于美人認為選舉是個人自由。（圖／衛視中文台提供 , 2018.5.2）
于美人分析，「這件事情分兩層面，第一，每個人都有參選權利，別人喜不喜歡那是兩件事；第二個，就我們長期觀察選情來看，他是很辛苦的，對不對？而且又距離選舉那麼近，民進黨跟柯文哲，反柯的那麼多，但支持的人也很多，他支持度還是很高；丁守中又是全力來打拚。我不知道他（高國華）的選票在哪裡？明擺著空間太小。」她提出自己的看法。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
張秀卿拉正妹女兒較勁 諜對諜互尬RAP功力【NOWnews今日新聞】
自爆27歲還是處女！ 美女主播：超想交男朋友【NOWnews今日新聞】
「越南林志玲」好熱！ 公園遛愛犬放送雪乳【NOWnews今日新聞】
遭爆與茵聲熱戀同居 劉書宏出面回應了【NOWnews今日新聞】
遵照孫越「不驚擾」遺願 孫家一天完成後事【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》