臺首度率團走訪以色列高科技與新創 貿協推動台以產業互動



(中央社訊息服務20180502 11:26:44)外貿協會董事長黃志芳帶領的「以色列高科技與新創訪問團」29日展開了參訪活動，此次訪問團企業代表包括光寶科技、和通創投、中華開發、玉山科技協會，前進以色列是為了尋求投資機會與合作。才第一天參訪，團員已經全球知名的滴灌技術公司Netafim、以色列最大科技創投Viola Ventures 以及新唐科技以色列分公司的分享與交流中發現台以兩國無限的合作空間，以及感受滿滿的創新能量。



成立已逾五十年的Netafim以其滴灌技術使本該是荒漠一片的以色列今日成為明副其實的沙漠綠洲，特拉維夫市區綠化程度極高，處處可見的綠蔭與鮮花下都是Netafim的給水與供肥管路。接待貿協訪問團的資深副總Gal Yarden表示，全球70%的淡水用於農業灌溉，但人口持續增長已使水資源變得稀缺，未來將有40億人面對用水壓力，滴灌技術可將用水效率提高至9成以上．此外，Netafim也將運用雲端運算、大數據及物聯網技術，為全球提供精準灌溉技術。這個「有大腦的灌溉系統」將以感應器收集作物與土壤的數據，搭配天氣預報，提供農夫們各項數據與灌溉建議，而且所有的操作都以簡單的手機app就可以操作，此舉不但可提高作物的產出，更讓年輕世代願意投身農業，當一名「科技農夫」。參訪的企業很認同這項對全人類福祉有重大貢獻的技術，也認為全球農業科技的榮景．



訪問團今日也到訪以色列新唐科技(Nuvoton)，雖然是個台灣公司，但完全在地化的Nuvoton總裁Ms.Biranit Levany表示，要將產品或服務做出差異化，必須靠科技。台灣對於創新聞名的以色列幾乎沒有任何的運用與合作，Lvany建議台灣企業在以色列設立研發中心、贊助以色列知名大學研究計畫，或是組建一個團隊專門搜尋以色列創新技術等，都是運用以色列的創新能量與資源的方法。



以色列最大的風險投資集團Viola Ventures，主要投資於金融技術、互聯網、媒體、資通訊、高端技術半導體等早期創業階段的公司，投資管理資產超過28億美元，已投資超過200家以色列新創科技公司。合夥人Mr. Ronen Nir在接待貿協代表團時表示，過去5年其對以色列科技業的投資金額屢創新高。雖然以色列有高達七十餘家創投，競爭相當激烈，但彼此之間既是競爭者，也是緊密的合作夥伴關係，這也是創投在以色列如此蓬勃的原因之一。目前來自於國外的新創投資資金高達87%，主要來自美國，以及亞洲國家的積極投入。 Ronen Nir表示以色列投資公司對於亞洲的產業發展環境與狀況並不熟悉，但因亞洲市場的快速成長與未來潛力，近幾年已創投的另一個關注焦點。Viola Ventures在5年前獲得第1家亞洲公司的注資，此後陸續獲得日本的NTT Docomo及 Mitsubishi、韓國LG等大型資金合作案。該公司也已在亞洲15個城市設立辦公室，並聚焦科技服務、電子醫療技術等領域。



Ronen也坦誠，亞洲多國多文化的特性，對於習慣與美國來往的以色列企業來說難度較高，外貿協會董事長黃志芳建議以色列應該透過台灣企業走向亞洲市場，而面對中美貿易戰，Viola Ventures老神在在，認為其投資的以色列公司暫無隱憂。參訪團企業代表時代基金會執行長趙如媛表示，臺灣的醫療設備製造技術及農業科技都居全球領先地位，如能與以色列先進的軟體技術相結合，將對於共同進軍全球市場達到更多雙贏的機會。中華開發創新管理顧問公司郭大經總經理則表示Viola Ventures將有很大的機會成為該公司在亞洲市場的新合作夥伴。出訪以色列之前黃志芳董事長就認為台灣或許可以「透過以色列走向全球」，也從這家以色列最大的創投集團得到印證。



Viola Ventures表示台灣企業在以色列的曝光度與交流實在太少，外貿協會秘書長葉明水力邀請Viola Ventures來台參觀COMPUTEX及InnoVEX，搜尋值得投資或合作的台灣新創企業，並已為Viola Ventures滿滿的台灣新創體驗行程與活動。



外貿協會接下來在以色列還將拜訪創新局、魏茲曼研究院旗下的商業技轉平台YEDA，以及Mobileye、LUMUS、ckeck point等全球知名高科技公司，今(30)日在Carton Hotel對百餘家以色列高科技企業、媒體與創投推介台灣在物聯網、智慧城市、5G與工業4.0方面的發展，並希望以色列企業以COMPUTEX為平台認識台灣的產業實力，並透過InnoVEX搜尋具潛力的投資與合作標的。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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