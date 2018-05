在約旦古城中 尋找變形金剛蹤跡



(中央社訊息服務20180502 11:26:12)約旦位於中東,通行阿拉伯語,大部分的人是回教徒。「佩特拉」這個歷史古文明薈萃之城,是在西元前6世紀時,由穴居原住民所建,不但是世界新七大奇景之一,更被聯合國教科文組織登錄為世界遺產。「佩特拉」也是電影〈法櫃奇兵〉及〈變形金剛〉的取景之處。



「瓦地倫」是約旦最大的山谷沙漠,在這裡,白天能騎著駱駝遊覽、可在沙地上堆沙堡,晚上能露營,欣賞滿天星斗;「馬達巴」又被稱為「馬賽克之城」,位於此的聖喬治教堂,有幅超過1500年歷史的馬賽克地圖,是用超過200萬塊細小的彩石鑲嵌而成。



約旦有很多清真寺,不過,即使天氣很熱也不能穿短袖短褲進入,否則就是對聖地不敬。約旦的死海是世界最低的地方,含鹽量很高,人能浮在水面上。據說,死海泥還能養顏美容。



約旦的遊牧民族貝都因人,他們住在沙漠裡,飼養綿羊跟駱駝,四處遷徙。好客的貝都因人會開放帳棚給旅客暫居,也樂於跟客人分享食物。



更多約旦古秘境資訊以及約旦生活習俗,請參閱〈JOY TO THE WORLD〉雜誌第221期的《Around the World》及《Say It!》單元。



很久以前,以色列人因飢荒搬到埃及,埃及法老王對待他們就像對待奴僕一樣。上帝很關心以色列子民,便呼召優秀的領導者摩西,帶領以色列人出埃及。法老王知道後非常生氣,派了許多士兵去追捕以色列人。



以色列人抵達紅海時,神蹟發生了,上帝指示摩西舉起杖,接著,有股強風將海水分開,以色列人跟隨摩西走過乾地,順利渡海,平安離開埃及。



以色列人離開埃及後,在曠野漂流多年,沒有食物也沒有水。摩西向上帝尋求幫忙,上帝指示摩西敲打一塊石頭,源源不絕的水就流出來了。許多人相信,那顆石頭位於「瓦迪穆薩」,「瓦迪穆薩」就在現在的約旦,又稱「摩西之谷」。



摩西分紅海的故事,也就是聖經中著名的《出埃及記》,就在本期的《Mini Library》。



現在的約旦皇后拉尼婭,與大家印象中的阿拉伯女子非常不同,她穿著時尚,常在公眾場合為女性及小孩發聲。她很關心孩童的教育,希望能為他們創造更多學習機會。拉尼婭皇后使用部落格及臉書跟約旦百姓交流,聆聽他們的心聲。



想瞭解這位貼近人民皇后的故事,不要錯過本期的《Celebrity Story》。



