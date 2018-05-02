▲白百何偷腥門事件剛滿1年，前夫陳羽凡在微博上發表新作。（圖／翻攝微博 , 2018.05.02）

大陸演員白百何在2006年與身為歌手的陳羽凡結婚，沒想到去年4月卻被目擊，勾鮮肉男星張愛朋在路上公然揉臀，不在意外界眼光。事情爆發後，白百何才對外表示已經與陳羽凡在2015年協議離婚，被戴綠帽的陳羽凡在當時也宣布無限期退出演藝圈，震撼外界。而日陳羽凡在微博發出新歌，其中的歌詞似乎暗示著白百何的出軌，耐人尋味。

距離前妻白百何劈腿鮮肉男星一事已經一年多，當初宣告無限期退出演藝圈的陳羽凡近來終於在微博發布新音樂作品，歌曲名為〈獲得〉，陳羽凡分享音源、歌詞，並在微博寫道：「致敬所有用善愛辛勤付出的人們！祝福你實現所想！永遠幸福！One love。」至於歌詞，字句似乎都在暗指前妻偷腥事件，包含「原諒那些不小心為愛犯的錯」、「哪一站是幸福 自己領悟」、「多少次對自己說 我能承受 一次次地問 一次次掙扎」等，作品一出立刻引發網友熱烈討論。

▲陳羽凡在微博上發出新曲及其歌詞。（圖／翻攝微博 , 2018.05.02）

▲陳羽凡在微博上無預警發布新歌。（圖／翻攝微博 , 2018.05.02）