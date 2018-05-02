▲朴軫永（左圖中）被指是邪教傳教士，裴勇俊也是教徒之一。（圖／朴軫永、裴勇俊IG , 2018.5.2）

2014年4月16日，南韓發生世越號沈沒船難，而JYP（朴軫永）的老婆正好是宗教家兼海運公司社長俞炳彥的姪女，當時網友就把他與事件畫上等號，但朴軫永卻矢口否認，憤怒表示除了跟有問題的人是親戚之外，與他們沒有任何關聯，更鄭重聲明自己無信仰。但今（2）日韓媒就踢爆，指他早就跟隨俞的邪教「救援派」已久，老婆現在正管理教會，裴勇俊也是教徒，而世越號公司的前股東邊繼春也定時參與集會，消息一出震怒韓國人，與該事件相關人士直接登上熱搜前五名。

根據《Dispatch》報導，多次表明無宗教立場的朴軫永，在世越號事件發生時，發現他與船隻公司社長兼宗教家俞炳彥所屬的「救援派」有關，雖然多年否認撇清關係，但今卻被媒體打臉，說朴軫永的老婆現在就是該邪教的管理者，而自己也多次在教會中。

▲朴軫永、裴勇俊與事件等人登上熱搜。（圖／Naver , 2018.5.2）

報導指出，媒體多次埋伏驛三洞的傳道集會，上月底目擊朴軫永在現場傳教，講述內容全都是創造「救援派」的前教主權申燦與俞炳彥的世界觀，直言：「是通往罪死、重生、死亡、救援的第一關卡。」話語讓網友憤怒，痛批：「299條人命（世越號死亡人數）是為了讓你們重生？」除此之外，在他們的集會中，竟目擊裴勇俊在幫忙搬運物品，發現他也是教徒之一。

韓國民眾一直認為世越號船難是前總統朴槿惠與俞炳彥一手策畫，雖然未經證實，但她與「救援派」確實失去民眾信任。在得知朴軫永與邪教有關聯後，發現他老婆現在正是該教會管理者，而曾是世越號控股公司前代表的邊繼春（音譯）居然定時出現在集會上，看見朴軫永與邊繼春大笑的模樣，讓韓國人民相當憤怒。此外，在新聞曝光後，JYP公司股票大幅跌落，而朴軫永發聲明澄清自己不是救援派，並強調「只是學習聖經的聚會」。

▲朴軫永發聲明澄清。（圖／朴軫永IG , 2018.5.2）

朴軫永聲明全文：

救援派的集會？我自己掏錢借場地進行講解的聖經學習聚會怎麼會是救援派集會？有100個人為了聽我的演講而聚集在一起，這中間被稱為是「救援派人士」的幾個人是因為想聽講前來，這樣就被說是救援派的集會？

不管是我還是JYP公司，與「救援派集會」的事業並沒有任何關係。到底對我和我們公司所遭受的損害要準備怎麼補救和賠償，就在沒有確認事實的情況下進行報導？我4年前開始，與朋友每周會相聚兩次，一起進行聖經的學習，後來朋友的朋友都加入，現在大概有30人左右，一起進行聚會學習，但說這就是俗稱的「救援派集會」？

既然事已至此，我也會上傳我的見證文，請仔細的閱讀一遍，如果真的有法律上或者是倫理上的問題，你們的取材報導也是合理，但如果沒有，對我們所造成的傷害和損失，一定會負起法律責任。