▲高雲翔性侵案宣布下個月再開庭，高雲翔只能繼續被關押在澳洲看守所。（圖／翻攝自微博 , 2018.05.02）

35歲的大陸男星、「義渠王」高雲翔，3月底被爆出在澳洲工作時與製作人王晶涉嫌性侵一名華裔女子，本案4月10日二次開庭時高的律師提出保釋被拒，遭關押數日的高雲翔原定今天上午9點半進行第三次庭訊，但早上開庭不到2分鐘法官就宣布退庭，並宣布下次開庭日期為6月7日，讓高雲翔重獲自由的日子遙遙無期。

據《東網》報導，高雲翔性侵案今（2）日上午召開第三次庭訊，被告高雲翔依舊未現身，而前兩次開庭都有到場旁聽的高雲翔老婆董璇這次則沒出現在旁聽席。外界預期今天將會審理到本案先前發現的血液和精液等證據，但今天高雲翔的律師要求法官向本案相關場所發送傳票，以及請求調查其他新證據，使得法官以須另提交新事證為由，結束不到2分鐘的庭訊，並宣布6月7日再次開庭審理。據上次律師提出保釋被拒後，高雲翔只剩最後一次聲請機會，而如今案件又延後審理，使得這起性侵疑雲難在短時間落幕。