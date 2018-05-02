▲佩甄這張照片被網友說整很大。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.02）

藝人李佩甄自稱為「台灣好媳婦」，42歲生過兩個小孩的她，身材依舊保持良好，小禎與佩甄是圈內熟知的好閨蜜，1日小禎在臉書上放上與好姊妹聚會的照片，其中有一個是佩甄，但照片卻被網友發現裡頭的佩甄怎麼長得不一樣了？

▲佩甄與小禎是圈內熟知的好姊妹。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.02）

小禎在臉書寫道：「陪吃飯的好姐妹～～聊的有點限制級，李佩甄說頭上插萬壽菊可以防蚊她是不是在整我？」並放上與好姊妹的照片，文字裡透露照片其中一人是佩甄，網友看到照片議論紛紛，鏡頭拉遠拍至半身，照片中的佩甄蘋果肌立體，臉呈現V字型與昔日看到的佩甄樣貌差很多。

▲佩甄（右圖右）意外撞臉演員羅巧倫（左）。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.02）

網友質疑佩甄整很大，還說照片中的人比較像演員羅巧倫。網友則一面倒說：「認不出來佩甄」、「佩甄變橡膠人了」、「佩甄的臉發生什麼事」，小禎見狀也急為佩甄滅火，稱是角度問題，本人還是長一樣。事實上，佩甄日前的臉書照，都和之前大同小異，也許是素顏加上長鏡頭關係，才讓佩甄的蘋果肌凸顯眼睛跟著變小，不小心撞臉羅巧倫。

▲佩甄近日的照片，與之前無異。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.02）