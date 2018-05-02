▲蔡阿嘎是知名網路紅人。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.02）

網路紅人蔡阿嘎當Youtuber已超過10年，因拍片風格幽默有趣深受網友喜愛，2016年他與初戀女友「二伯」結婚並於今年1月宣布即將當爸，昨（1）日晚他在PTT八卦板上看到二伯的名字，原來是網友打手槍遇到瓶頸，借助二伯的照片才成功，讓蔡阿嘎哭笑不得。

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▲蔡阿嘎與老婆二伯結婚2年今年1月終於懷上男寶寶。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.02）

蔡阿嘎把PTT那篇有二伯的文截圖表示：「被網友這篇文笑死，18禁喔小朋友看不懂不要問嘿」，搞笑的說還好是看二伯，「如果是看蔡阿嘎尻尻我會嚇死」。網友在PTT板上透露，自己看A片看膩，最近嘗試用網路紅人的照片來打手槍，讓他成功的名單有陳沂、眾量級家寧還有蔡阿嘎老婆，滴妹和聖結石老婆Dodo則是成功一半而已。

▲蔡阿嘎對網友的問卦表示笑到翻掉。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.02）

蔡阿嘎不但沒生氣還笑到翻掉，二伯得知則說：「我...應該覺得高興嗎？」網友看到蔡阿嘎發文回說：「不怕，都有人跑去娃娃機店看皮卡丘娃娃打X槍了」、「都有人看館長的直播邊打手槍了」、「看陳三斤尻，我還不如看黑人牙膏那個黑人」、「其實可以挑戰渡邊直美啊。」

▲網友表示，看著陳沂（左）DIY有成功，滴妹則成功一半而已。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.02）