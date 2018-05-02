走在路上被當狗糞傳令兵 歐陽妮妮坦言跟爸媽不熟NOWnews今日新聞 (2018-05-02 12:14)
藝人歐陽妮妮、梁正群、曾治豪、香奈兒與父親檢場近日參加衛視中文台節目《一袋女王》分享星二代甘苦談。歐陽妮妮透露，她出生後爸媽逐漸淡出演藝圈，根本很少看到他們演出，所以不覺特別，反而因為從小就會去拉斯維加斯看姑姑歐陽菲菲表演，所以在她心中，歐陽菲菲才是大明星。
曾國城聞言提問，「妳跟爸媽真的不熟對嗎？」讓歐陽妮妮燦笑回應，「真的不熟。」更因媽媽傅娟是里長，她出門走在住家附近公園，還會被鄰居阿姨叫住，要她幫忙傳話請里長來清一下公園裡的狗大便。而香奈兒則是在幼稚園畢業典禮時，被老師打聽媽媽李翊君的電話，她本以為自己做錯事，後來到家才知道老師是為了邀請李翊君來畢業典禮唱歌，那時才開始覺得媽媽有一點特別。
香奈兒還透露，自己看爸爸檢場的演出看到哭，當時檢場演出八點檔反派大老闆，一場被關進監牢的戲，雖然他出演反派角色，但因演得太好，讓電視機前的香奈兒看完竟哭了。
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