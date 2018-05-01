併購成英國最大超市 執行長忘形唱賺大錢中央社 (2018-05-01 21:52)
（中央社倫敦1日綜合外電報導）英國最大連鎖超市之一聖斯伯利執行長庫普宣布將買下對手艾斯達數小時後，等待受訪時被拍到哼唱音樂劇第42街歌曲「我們會賺大錢」。這起收購案使聖斯伯利市值擴大8.6億英鎊。
路透社及英國「衛報」（The Guardian）報導，庫普（Mike Coupe）是在等候受訪時被拍到哼唱「我們會賺大錢」（We're in the Money），畫面後來被英國獨立電視台（ITV）公布。
庫普當時哼唱，「我們會賺大錢，天空陽光普照，咱們借錢，花錢，讓錢滾錢」，接著拿起旁邊的咖啡喝了一口。
買下艾斯達（Asda）已經讓庫普身價大漲，他所擁有的128萬股股票在消息宣布後，價值大增50萬英鎊（台幣約2079萬元）。
庫普已對此事致歉，表示若有任何人遭冒犯，他很抱歉。
他在聖斯伯利（Sainsbury's）發出的電郵聲明中說：「當時沒留意，只是試圖在接受電視訪問前緩和緊張。這首來自我去年看的音樂劇第42街（42nd Street）的歌曲，是令人遺憾的選擇。」
聖斯伯利昨天宣布，將以約73億英鎊（台幣約3035億元）從美國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）手中買下艾斯達，以追上長期龍頭特易購（Tesco），成為英國市占率最高的超市集團。（譯者：蔡佳伶/核稿：林治平）1070501
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- WIRED 東京潮流炫彩三眼計時腕錶-黑x紫/40mm 7T92-X263P(AF
- 【亞培】亞培葡勝納SR850g (12罐)特殊營養專用粉狀營養品
- mio MiVue 658 WIFI觸控螢幕GPS 行車紀錄器
- 【nine 眼鏡】丹麥設計日本手工製造 EDGE系列光學眼鏡-(灰
- 【HUGO BOSS】格紋鏡腳方框光學眼鏡(黑#0754F-KD1-56)
- LOGOS 二代紅標焚火台 LG81064102/城市綠洲
- MICHAEL KORS HAMILTON 鐵牌皮帶造型鍊帶肩斜背包(咖)
- A.S.O 輕量樂活 摔花牛皮輕量抗震人字拖 黑色
- Vivienne Westwood 英國薇薇安魏斯伍德搖滾線條壓紋光學眼
- Samsonite新秀麗24吋Stingray多功能收納可擴充布面TSA海關
特斯拉為何每分鐘燒掉6500美元？一文看懂融資和未來【北京新浪網】
外媒頭條:引發Facebook醜聞的劍橋分析申請破產【北京新浪網】
比特幣抑鬱患者不斷增加 那些炒幣的韓國年輕人【北京新浪網】
紫光國芯13億元融資獲准 投資者心念收購長江存儲【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》