「五一」假日實現國內旅遊收入871.6億元，同比增長10.2%北京新浪網 (2018-05-01 21:30)
【「五一」假日實現國內旅遊收入871.6億元，同比增長10.2%】文化和旅遊部網站今日發佈2018年「五一」假日旅遊市場信息。經測算，「五一」假日全國共接待國內遊客1.47億人次，同比增長9.3%，實現國內旅遊收入871.6億元，同比增長10.2%。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- J’code真愛密碼 真愛誓言黃金女戒指
- 貴夫人電動食物料理機 FP-620B
- ISSEY MIYAKE 三宅一生BAOBAO幾格方格4X5零錢鎖包(翠綠)
- 【真品平輸】ESTEE LAUDER 白金級絕世煉金花秘水精華75ml
- 【Jo Malone】藍風鈴Wild Bluebell 香水30ml(附緞帶+原廠紙
- 【華得水產】土魠魚輪切片8包(360g/片)
- 【聖誕裝飾品特賣】超級幸福10尺/10呎(300cm一般型裝飾聖誕
- 【亞尼克果子工房】獨家回饋! 亞尼克生乳捲5入(送虎皮捲2盒
- 【nine 眼鏡】丹麥設計日本手工製造 EDGE系列光學眼鏡-(灰
- FURLA Metropolis 壓紋皮革兩用提包(黑色)
特斯拉為何每分鐘燒掉6500美元？一文看懂融資和未來【北京新浪網】
外媒頭條:引發Facebook醜聞的劍橋分析申請破產【北京新浪網】
比特幣抑鬱患者不斷增加 那些炒幣的韓國年輕人【北京新浪網】
紫光國芯13億元融資獲准 投資者心念收購長江存儲【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》