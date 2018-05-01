開盤：關注財報與聯儲會議 美股周二低開北京新浪網 (2018-05-01 21:31)
新浪美股訊 日期:1日晚，美股周二低開。投資者密切關注輝瑞等財報與美聯儲會議。美聯儲將從今天召開開始為期兩天的貨幣政策會議，市場普遍預期聯儲將維持貨幣政策不變。
美東時間5月1日09：30（日期:5月1日21：30），道指跌66.40點，或0.28%，報24，096.75點；標普500指數跌5.88點，或0.22%，報2，642.17點；納指跌15.93點，或0.23%，報7，050.34點。
主要股指表現如何？
周一美股收跌，道指收跌0.6%，標普500指數收跌0.8%，納指收跌0.8%。
截至周一收盤，道指在4月份累計上漲0.3%，使其今年跌幅收窄至2.3%。標普500指數在4月份累計上漲0.3%，但在2018年迄今仍然下跌了1%。以科技股為主的納斯達克綜合指數上漲不到0.1%，今年漲幅為2.4%。
市場驅動力量是什麼？
美聯儲從今天開始的兩天貨幣政策會議備受市場關注。在周三結束會議時，市場預計央行將維持利率不變，並暗示不會改變2018年再加息兩次的緊縮路徑不變，即使國債收益率與通脹上漲速度均快於預期。
美國的鋼鋁關稅問題重新成為焦點問題。美國總統唐納德-特朗普（Donald Trump）把與加拿大、墨西哥和歐盟的鋼鋁關稅談判延長30天，同時與阿根廷、澳大利亞和巴西就鋼鋁關稅達成原則性一致。
白宮的聲明稱，特朗普將推遲是否對加拿大、墨西哥和歐盟徵收鋼鋁關稅的決定至6月1日。這意味著，特朗普政府對加拿大、墨西哥和歐盟延長了鋼鋁關稅豁免期，延長期限為一個月。
美國已針對中國、俄羅斯、日本及其他一些國家的進口鋼與鋁製品分別徵收25%和10%的關稅。
關於特朗普延長鋼鋁關稅豁免期，歐盟專員表示：「美國的決定延長了市場不確定性因素，而後者已經影響到商業決定了。歐盟應該全面、永久性的得到豁免權。美國的鋼鋁關稅是不能從國家安全的角度來證明其合法性的。」
最近以來，儘管國際貿易關係的焦點問題在於中美貿易緊張關係，但它一直都是影響市場表現的一個重要因素。市場交易商正在密切關注美國財政部長斯蒂芬-努欽（Steven Mnuchin）本周的訪華活動及雙方的高層貿易談判。
市場人士如何說？
Fidelity International投資組合經理Eugene Philalithis表示：「我們認為本周的聯邦基金基準利率不會有任何變化，同時相信投資者不應期待2018年的聯儲貨幣政策會發生重大變化。」
他表示：「這將是近現代最緩慢的加息周期。鑒於這個時代的經濟增長乏力、通脹壓力溫和，我們預計聯邦基金目標利率的最高值將會低於歷史平均水平。」
Danske Bank高級分析師Kristoffer Lomholt表示：「今天亞歐市場大多因為節假日休市，市場上的重要事件就是美國的ISM製造業數據。我們預計這個數據將從59.3下降至58.0。」
他表示：「展望未來，我們預計未來幾個月的ISM指數還會繼續走低，但需要強調的是，相對於其他指數及重要數據，ISM製造業指數已在很長時間內維持較高水平。」
焦點個股
波音（BA）股價攀升，此前該公司表示計劃以32億美元收購飛機零部件生產商KLX（KLXI）。
英國石油公司（BP）宣布，受到油價上漲與產量提高的推動，該公司收穫了2014年中期以來表現最佳的一個季度業績。
Tenet Healthcare（THC）受到關注該。公司在周一收盤后宣布第一財季盈利超出預期。
Aetna（AET）、輝瑞製藥（PFE）等在周二盤前公佈了財報。
福特汽車公司（F）股價小幅攀升。該公司宣布3月在美轎車銷量下降15%，卡車銷量增長0.9%。
周二收盤后，蘋果（AAPL）、Mondelez International（MDLZ）以及Gilead Sciences（GILD）等將陸續公佈財報。
經濟數據
4月份的Markit製造業採購經理人指數將在美東時間周二上午9：45公佈。4月ISM製造業指數將在上午10點出爐。3月營建開支數據也將在上午10點公佈。
各家汽車生產商今天將陸續公佈3月在美車輛銷售數據。
其他市場表現如何？
周一亞洲市場中，許多市場因五一勞動節休市。日本日經225指數收跌0.2%。歐洲股市中，大多數市場也因五一勞動節休市。
黃金與原油期貨價格走低。ICE美元指數上漲0.4%，報92.230點。（張俊）
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