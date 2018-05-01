「五一」假日全國共接待國內遊客1.47億人次同比增長9.3%北京新浪網 (2018-05-01 21:44)
新華社北京5月1日電（記者胡浩）記者1日從文化和旅遊部了解到，綜合通訊運營商、線上旅行服務商和各地旅遊部門數據，經中國旅遊研究院綜合測算，2018年「五一」假日全國共接待國內遊客1.47億人次，同比增長9.3%，實現國內旅遊收入871.6億元，同比增長10.2%。
統計分析顯示，「五一」期間，全國假日旅遊消費旺盛，旅遊市場持續增長。城市周邊游、鄉村游、生態游成為遊客首選，自駕游火爆，旅遊消費呈現個性化、特色化、品質化、多樣化趨勢。文旅融合旅遊產品，研學旅遊、紅色旅遊等成為假日旅遊新亮點，各地古鎮、古街、文化館、博物館等遊人眾多。
拼假成為「五一」假日長線出遊主旋律，遊客利用帶薪年休假與「五一」假期拼成4至8天的長假期實現中長線旅遊。旅行商數據顯示，出境旅遊熱門目的地首推東南亞，如蘇梅島、巴厘島、沙巴島、宿霧島等備受青睞。在中歐旅遊年帶動下，以英國、俄羅斯、義大利、德國、法國為代表的歐洲國家成為拼假出境游熱門選擇。國內長線方面，北京、大連、上海、三亞、杭州、西安、重慶等為熱門旅遊目的地。河北省實施境外旅客購物離境退稅政策，海南省對59國入境遊客實施免簽政策，帶動入境旅遊市場增長。
各級旅遊部門按照優質旅遊發展要求，堅持以旅遊供給側結構改革為主線，以大力發展全域旅遊為抓手，全面做好假日旅遊相關工作。截至5月1日17時，全國旅遊市場運行平穩，無重特大涉旅安全事件發生。
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