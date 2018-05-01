原標題：力挺多邊貿易體系 「中國行動」利好全球



(經濟觀察)力挺多邊貿易體系 「中國行動」利好全球

中新社北京5月1日電 (記者 李曉喻)17年前，當中國曆經多年談判終於拿到WTO「入場券」時，幾乎沒人想到這對全球貿易意味著什麼。而今，答案正越發清晰。

資料圖：進出口集裝箱。 中新社 記者 泱波 攝

資料圖：進出口集裝箱。中新社記者 泱波 攝

中國給世界經濟與貿易帶來大量「真金白銀」。

據中方統計，自加入WTO以來，中國關稅總水平從15.3%下降到9.8%，製造業准入限制減少了50多條，服務業160個部門已不同程度開放近120個。作為54個WTO成員的前三大貨物出口市場、120多個國家和地區的最大貿易夥伴，中國2017年對世界經濟貢獻率高達30%。

「中國給全球貿易體系帶來了巨變」，美國外交關係學會專家愛德華·奧爾登(Edward Alden)此前接受中新社記者採訪時指出，作為亞洲乃至全球範圍內不少發展中國家的最大貿易夥伴，中國已成為拉動世界經濟增長的引擎。此外，中國對外投資也漸趨活躍，為越來越多的國家創造了就業和發展機遇。

在對外經濟貿易大學中國WTO研究院院長屠新泉看來，中國加入WTO后，此前整體實力偏弱的發展中國家談判優勢明顯增強，這是中國為更平衡的世界經濟貿易體系做出的貢獻。

中國亦為多邊貿易體系發展注入活力和信心。

規則是多邊貿易體系的基礎。如中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明所言，尊重多邊貿易體系，首先要尊重WTO相關規則。藐視、歪曲規則，將損害WTO的權威，也將危及全體成員對多邊貿易體系的信念。

中國向來尊重WTO規則。屠新泉稱，中國是WTO歷史上「做出最全面、最深入開放承諾的成員，且堅定完整地履行了相關入世承諾」，一直認真遵守規則，履行各項義務。

在多邊貿易體系面臨貿易保護主義、單邊主義明顯抬頭，領導力迷失，多哈回合談判和新議題談判「山重水複」等內外困境之時，中國展現出維護多邊貿易體系的堅定姿態。

中國商務部多次表示，WTO對維護良性的國際經貿秩序不可或缺，中方不讚成因為個別成員的訴求得不到滿足就全盤否定WTO作用。對維護多邊貿易體系的權威，WTO關鍵成員有義不容辭的責任。

除積極發聲力挺WTO外，中國還以實際行動推動多邊貿易體系發展。以WTO第11屆部長級會議為例，中國為會議取得積極成果發揮了重要作用。會議開始前，中方已牽頭先後舉辦9次非正式對話會議及研討會，吸引了超過80個WTO成員參加討論，凝聚共識。

中國還通過南南合作基金支持奈及利亞舉辦了高層論壇，邀請30個非洲國家的部長和高級別官員參會，了解投資便利化對發展的重要意義，讓不少曾經對該議題持反對意見的非洲成員轉變了想法。

「中國是多邊貿易體系的維護者、合作者，也是貢獻者、捍衛者。」屠新泉說。

中國社科院世界經濟與政治研究所副研究員蘇慶義也表示，中國在不同場合、不同時期均明確發聲維護多邊貿易體系，並儘可能提出推進WTO談判的「中國方案」。這有利於推動多邊貿易體系發展，塑造符合大多數國家利益的經貿規則。

今後，多邊貿易體系可能遭遇更多「黑天鵝」，但中國的支持態度不會改變。商務部新聞發言人高峰日前稱，中國願與WTO成員一道，共同推動多邊貿易體制發展，促進互利共贏和全球經濟增長。

有理由期待，作為WTO舉足輕重的關鍵成員，中國對多邊貿易體系的堅定維護將為全球貿易帶來更多利好。(完)