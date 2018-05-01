出租司機講述深夜故事：有人想脫衣當路費 有人因離婚不給錢北京新浪網 (2018-05-01 21:16)
原標題：出租司機講述深夜故事：有人想脫衣當路費 有人因離婚不給錢
霓虹閃爍，密閉的計程車內發生過多少故事？除了普通乘客，醉酒的、情感遇到挫折的乘客最多。夜班司機也經歷著他們的悲歡離合。除此以外，他們見過「快到地時把上衣扣子解開的」，聽說過同行「被刀架到脖子上管要錢的」，更有自己「挨打這種事」。＃五一勞動節＃這個夜晚，聽夜班出租司機和乘客「不得不說的故事」……
編輯：王磊塬
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