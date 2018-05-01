原標題：中國稅收新政減稅效果顯現



中新社北京5月1日電 (記者 趙建華)5月1日起，中國開始實施深化增值稅改革等稅收新政策。1日上午，位於北京市昌平區的北京昌水建築公司會計孟春蕾開出了增值稅改革新政實施后的新發票。「我們公司今天開了2張10%稅率的增值稅專用發票，相比之前的11%稅率，可以少計提銷項稅1.6萬余元(人民幣，下同)，減稅效果立竿見影。」

這家公司成為增值稅改革新政紅利的「嘗鮮者」。中國國家稅務總局公佈的統計數據顯示，截至5月1日17:00，各省均順利實現稅率調整后發票開具工作，開票份數達215萬份，開票金額138億元。

國家稅務總局有關負責人介紹，此次增值稅改革將製造業等行業增值稅稅率從17%降至16%，交通運輸業、建築、基礎通信服務等行業及農產品等貨物的增值稅稅率從11%降至10%。國家稅務總局稅收科學研究所所長李萬甫分析，交通運輸、建築、基礎電信等費用均為實體經濟重要經營成本，將這些行業的增值稅稅率從11%降至10%，會顯著降低企業負擔，增加企業流動資金，為實體經濟發展注入新活力。

「此次增值稅稅率調整就像一場及時雨」，西安陝鼓動力股份有限公司財務總監趙嘉文介紹，「像我們這種大型儀器製造業目前正面臨產業轉型升級，哪裡都需要花錢，急需大量資金投入。預計今年能給企業帶來直接減稅1000多萬元。」

5月1日起，中國還統一了增值稅小規模納稅人標準。工業企業和商業企業小規模納稅人年銷售額標準分別由50萬元和80萬元統一上調至500萬元，並在一定期限內允許已登記為一般納稅人的企業轉登記為小規模納稅人。納稅人擁有更多的主動權。

「轉登記為小規模納稅人後，按照去年110萬元的銷售額測算，我們公司可以減稅12萬元。」安徽黃山旅遊服務管理有限公司財務經理張勁松對這項稅收政策很滿意。

西南財經大學教授、西財智庫首席研究員湯繼強認為，此次減稅速度之快超出想像，特別是小規模納稅人年銷售額標準統一提高到500萬元，力度之大超過了好多人原先的預期。

另據國家稅務總局貨物和勞務稅司司長王道樹介紹，為將減稅「大紅包」不折不扣地送到納稅人手中，國家稅務總局將此次增值稅改革任務細化為10個方面41項措施，逐一抓好落實。(完)