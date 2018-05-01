紐西蘭－中國關係促進委員會發佈「一帶一路」研究報告北京新浪網 (2018-05-01 21:21)
原標題：紐西蘭－中國關係促進委員會發佈「一帶一路」研究報告
新華社紐西蘭奧克蘭５月１日電（記者田野）紐西蘭－中國關係促進委員會５月１日發佈關於「一帶一路」倡議的研究報告，從紐西蘭角度分析這一倡議帶來的發展機遇。
這份報告結合紐西蘭的優勢與特點，依據倡議的「五通」要素，提出紐西蘭可從中受益的四個對接：從生物安全、清關便利化與供應鏈布局三個方面實現貿易優化、作為中國與南美洲之間人員與商品流通的門戶、以文化創意產業為基礎的民心相通以及科研創新與應用方面與中國和「一帶一路」沿線國家的對接。
紐西蘭－中國關係促進委員會主席唐納德·麥金農在報告前言中說，「一帶一路」倡議是一項極具抱負的提議，這份報告嘗試展望在「一帶一路」框架下的合作前景。
麥金農說，發佈這一報告的首要目的是從紐西蘭視角看待這一倡議，告知利益相關者的機遇與風險；其次，希望以切合實際的方式，在新中兩國政府簽署的加強「一帶一路」倡議合作備忘錄框架下，對各種提議和項目的實施作出貢獻；最後，在各國爭相與中國開展合作之際，希望為進一步促進兩國關係提供一些分析建議。
中國駐奧克蘭總領事許爾文說，共建「一帶一路」保持著強有力的發展勢頭，受到合作夥伴的熱烈歡迎，中新兩國「一帶一路」合作當中充滿機遇，且已收穫早期成果。當前，每周從中國若干主要城市飛往奧克蘭的航班多達１５０架次，極大促進了旅遊業發展與民心交流。
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