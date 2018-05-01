原標題：美國人：我們也在南海建島！



近日，美國海軍戰爭學院教授薩姆？坦格里迪(Sam J. Tangredi)在《美國海軍學會學報》發表了一篇題為Build an Island of Freedom(《建設「自由島」》)的文章。

文章稱為了應對中國在南海海域日益擴大的「控制權」，美國及其盟國必須採取更果斷的方式重新制定法律和規範，並在中國南海建立一個移動海外基地(MOB)，創建一個「自由島」。

▲原文截圖

該文聲稱，中國在南海的影響力不斷擴大，並企圖破壞國際法，擴張自己在該區域的主權。作者接著強調說，為了反擊中國的做法，美國海軍在中國南海水域一直在進行航行自由(FON)行動。然而，航行自由(FON)行動是臨時性的行動，並不再像過去幾年那樣具有外交和媒體影響力。 美國及其盟國必須採取更果斷的方式重新制定法律和規範，並在中國南海建立一個移動海外基地(MOB)——創建一個「自由島」，作為名義上的國際援助和環境研究平台。 文中稱建立「自由島」一個比較合適的地點是馬科斯菲爾德沙洲(即中沙群島)和菲律賓巴拉望以西的危險地帶。

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接著文章說道，移動海外基地(MOB)即「自由島」是一個在20世紀90年代後期興起的概念。美海軍在建造海上基地方面也屢有實踐，例如在2017年7月10日，美國海軍遠征海上基地首艦劉易斯﹒普勒號(T-ESB-3)離開諾福克海軍基地，前往中東地區進行首次作戰部署就曾引起外界廣泛關注。

作者稱，「自由島」可依靠美國和其他聯盟國的海警和民事力量，將根據與海上石油鑽井平台有關的經驗和技術而建造。並且為了使其外觀看上去不那麼「軍事化」，「自由島」可以搭建在包括南海淺海地區使用過的、廢棄的海上石油鑽井平台上。作者還建議為了避免爭議，「自由島」最好不要配備有任何武器，並將不會採取涉及軍事目的開採資源的行動。島上的工作人員也只會在國際法準則內為人道主義行動和海上搶險救災提供支援。

作者認為建立一個可移動的「自由島」有以下三個方面意義。

首先，它表示美國願意以相對不對抗的方式採取行動，否定中國對南中國海的主權宣示，重新建立全球性海洋自由準則。

其次，它將通過永久的區域性存在，支持美國海軍在中國南海水域進行航行自由(FON)行動。成為中美南海較量的一個籌碼，為中國方面持續施加壓力。

第三，如果中國想擴大其在南海的活動，強調其主權，美國則會依託「自由島」進行相應的回擊，採取具體行動來限制中國。

作者最後總結說，從現實層面來講，「自由島」的建立如果能實現上述三個意義當中的其中之一，就已經很不錯了。