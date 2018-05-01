墾丁大街登「最爛夜市」榜首 當地人求：別再落井下石…NOWnews今日新聞 (2018-05-01 21:22)
入口網站蕃薯藤旗下的《 yamNews 》近日進行「全台最爛夜市」票選，屢次爆出天價風波的墾丁大街以 266 票、 21% 的得票率登上榜首，掀起網友熱烈討論。針對外界負評不斷，墾丁大街自治管理委員會主委曾春惠無奈質疑「這些人是否真的到過墾丁？」希望網友別再落井下石。
墾丁日前因物價哄抬過度，導致遊客「雪崩式下降」，重創當地觀光形象。墾丁大街自治管理委員會主委曾春惠表示，目前當地商家和攤販為避免消費爭議，價格都透明化且明確標示；不料風波一波未平一波又起，如今再度被冠上全台「最爛夜市」，讓她不禁質疑「這些人是否真的到過墾丁？」
另外，隨著旅遊淡、旺季，墾丁住房價起伏變動大，引發遊客怨聲連連。對此，墾丁大街的民宿業者無奈指出，當地房租每年都在漲，成本反映在物價上，住宿房價才會連年喊漲；而部分商家不願花時間開發有特色的商品，使墾丁大街攤商失去特色，也是人潮銳減的原因之一。不過，也有在地居民認為，無論是收房租或開業，墾丁人自己要先覺醒，否則不會有任何改善。
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