香港旅遊業持續回暖 一季度訪港旅客增９．６％北京新浪網 (2018-05-01 21:24)
原標題：香港旅遊業持續回暖 一季度訪港旅客增９．６％
新華社香港５月１日電（記者戰艷）香港旅遊發展局日前公佈數據顯示，今年第一季度整體訪港旅客人次達１５６１萬，較去年同期升９．６％。其中，內地旅客達１２１８萬人次，同比增１２．６％。
香港旅遊發展局４月３０日公佈了３月份訪港旅客相關數據。按月分析，１月訪港旅客較去年同期增２．６％，其中內地旅客同比增５．５％；由於春節期間內地遊客大增，２月訪港旅客同比升２６．３％，其中內地旅客同比升４０．２％；春節后整體訪港旅客升幅收窄，３月整體訪港旅客同比增長８．９％，其中內地旅客同比增１０．１％。
香港旅遊業持續回暖。去年，訪港旅客增３．２％，其中內地旅客增３．９％。香港理工大學酒店及旅遊業管理學院副院長宋海岩表示，訪港旅客數據是一個積極信號，顯示香港旅遊業正走出低谷。未來，香港要繼續推動產品多樣化，提升服務質量，進一步發掘旅遊業潛力。
香港旅遊發展局總幹事劉鎮漢表示，為推動香港旅遊業發展，今年旅發局計劃進行的推廣工作主要包括：與廣東和澳門的旅遊推廣機構合作，在大型旅遊展中向消費者及旅遊業界介紹粵港澳大灣區的旅遊信息，以及製作以美食為主題的電視節目等。
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