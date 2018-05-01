別再笑台中高鐵空蕩蕩！知名商場ATT4FUN即將進駐好房網News (2018-05-01 21:34)
好房網News記者蔡孟穎／整理報導
近年來，台中市建設題材齊發，尤其海線畫出的商機大餅，自從三井OUTLET宣布進駐後，更使業者和建商積極搶進，但不必太羨慕海線居民，高鐵烏日站為人詬病的大面積閒置空地，也將有知名商場要進駐了！
別再笑台中高鐵站周邊空盪盪的！今年3月高鐵局標售台中高鐵站周邊2筆土地，雖開出底價均較之前調降3.45%、12.17%，結局卻是無人投標、流標收場，但別看交易冷清清，其實已有大型知名商場宣布進駐，要送給周邊市區居民1.5萬坪的「台中版ATT 4 FUN」。
台中烏日高鐵站周邊，未來將有知名商場進駐（圖／翻攝自google map）
由吸引力集團、宏泰集團、新東陽、廷地開發合作成立的商場ATT 4 FUN，集結娛樂、美食、時尚，在信義商圈的本館人氣相當高，而營運策略除站穩北市一級商圈戰場外，也早悄悄在2014年將觸手伸向台中高鐵站周邊，斥資20.69億買下烏日區環河路三段、環河西路口的1.5萬坪土地，預計今年上半年就會動工打造烏彰地區首座大型購物商場。未來商場內將有冰宮、空中酒吧、卡丁車、保齡球場、摩天輪等遊樂設施，以一棟地下3層、地下9層的購屋商場為主建築，再加上兩側各一棟11樓高的立體停車場。
烏日副都心議題夯 知名商場進駐加分
人潮即錢潮，商場位處的地點，未來將是台鐵、高鐵、捷運三鐵共構的台中烏日站，捷運部分同時有綠線和藍線行經，且捷運綠線也擬定延伸到彰化地區，因此除能為烏日帶進台中市區人口和周邊人口正高度成長的南區、南屯區、大里區外，也有機會吃下始終沒有百貨公司的彰化市客源。
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